Årets høydepunkt: Talentleir i NFF-regi

– Dette er årets høydepunkt, ifølge leder for spillerutvikling i Norges Fotballforbund (NFF), Håkon Grøttland.

Han er svært skeptisk til at det er blitt så legitimt å gå på unge spillere når det er samlinger i NFF-regi.– Jeg undrer meg over at et arrangement i NFF-regi er åpent for «alle». Denne aktiviteten burde være lukket. På lik linje som man stenger klubb og landslagstreninger. Det er ikke uvanlig at foreldre, foresatte, agenter ikke får komme inn på klubbtreninger hos internasjonale klubber, sier Lillejord til TV 2.

– Vi ønsker likevel ikke lukkede samlinger hvor verken klubbtrenere eller foreldre er velkommen til å se på, og det anlegget vi bruker til talentleiren i Porsgrunn vil også en lukket samling være vanskelige å gjennomføre i praksis. For øvrig er det ikke slik at klubbsamlinger eller samlinger for yngre landslag i Norge er mer «lukket» enn talentleirene, sier Håkon Grøttland. headtopics.com

SENDTE MELDINGER: John Arne Riise sendte en melding til et tosifret antall 16- og 17 år gamle landslagsspillere som fersk agent. Her som Avaldsnestrener. Foto: Jan Kåre Ness – Den endringen kom i utgangspunktet med korona, da var det ikke lenger mulighet med klasserom med så mange samlet. Soving på skole krever også eget vakthold.

– Det er ingen hemmelighet at man sover bedre med hotellfasiliteter enn på en madrass i et stort klasserom, og vi ønsker at spillerne skal være best mulig forberedt og klare for det som skjer på og utenfor banen. headtopics.com

