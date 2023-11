Resultatfall for Scatec – tjente 91 millioner i tredje kvartal

Driftsresultatet falt til 484 millioner kroner i kvartalet, fra 645 millioner i tilsvarende periode i fjor.Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat før skatt på 37 millioner kroner, driftsresultat på 498 millioner og inntekter på 1,02 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

De proporsjonale tallene viser et driftsresultat på 584 millioner kroner, opp fra 534 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.Scatec-aksjen var en stor børsvinner frem til slutten av 2020, men har siden falt tungt. Det blant annet i takt med mindre investorinteresse for vekstaksjer etter at rentene har steget kraftig.

Selskapet skriver i rapporten at den «dramatiske» økningen i rentene har ført til økte kapitalkostnader. Det påvirker både tilgangen på kapital, avkastning på prosjekter og gir økte renteutgifter på gjelden.

Scatec skriver at selskapet vil svare på dette gjennom blant annet alternative eierskapsstrukturer med reduserte egenkapitalandeler. Selskapet vil også vurdere ekstra tilbakebetaling av gjeld og skal i løpet av 2024 refinansiere mer av gjelden som forfaller i 2025.

Scatec varsler også at utbyttet kuttes helt ut. I fjerde kvartal ble utbyttet redusert fra 25 prosent til 15 prosent av pengestrømmen fra kraftanleggene. Med bakgrunn i den makroøkonomiske situasjonen og kapitalsituasjonen har nå styret vedtatt at alt utbytte skal droppes, ifølge kvartalsrapporten.Utvikler, bygger, eier og driver fornybare energianlegg.

