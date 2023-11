Resultatfall for Europris: Tjente 184,9 millioner før skatt

Partivare-selskapet Europris tilhører butikkategorien «bredt vareutvalg» som spiste av det tradisjonelle dagligvaremarkedet i fjor. Bruttomarginen falt til 45,3 prosent i 3. kvartal kvartal, men holder seg fremdeles over nivået før pandemien, heter det i rapporten.Administrerende direktør i Europris, Espen Eldal, sier seg fornøyd med resultatene for tredje kvartal.

– Vi så en økning i kampanjesalg, hvor forsidekampanjene våre gjorde det spesielt godt. Hver dag er en kamp i dette markedet, siden forbrukerne er mer prisbevisste. Det er bevises av veksten i forbruksvarer og det faktum at vi selger mer av våre egne merker, sier Eldal i forbindelse med tallslippet.

Europris-aksjen er ned nesten 3 prosent på Hovedindeksen på Oslo Børs hittil i år. Fallet er imidlertid på over 17 prosent fra toppen notert i mai.

