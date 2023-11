Resultatfall for Europris – tjente 184,9 mill. før skatt i tredje kvartal

Europris har hatt en blandet utvikling på børs hittil i 2023. Samlet sett er aksjen ned 2,8 prosent siden årsskiftet, der nedgangen som helhet skyldes en svak utvikling fra rett før sommeren og frem til dags dato. Fra 2023-toppen på 76,85 kroner i mai er aksjen ned 17,5 prosent.

De siste kvartalene har Europris' topplinje variert fra alt mellom 2,3 milliarder i andre kvartal i år til 1,7 milliarder kroner i første kvartal i fjor. Noe av grunnen til variasjonene er at lavpriskjeden, i likhet med andre retail-aktører, har sine høydepunkter i fjerde kvartal som inneholder den viktige julesesongen.Likevel er det ikke noen tvil om at stadig høy prisvekst og høye renter har begynt å komme til syne i folks forbruksvaner.

