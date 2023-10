Rentebonanza med USA, England og Norge i spissen:

Zerokonferansen arrangeres i Oslo. Tema er klima, krig og sikkerhetspolitikkKvartalstall fra Aker Horizons, Scatec, Norwegian, Eurorpris, Sparebank 1 SR-BankApple legger frem kvartalstall i USAJobbvekst, arbeidsledighet og lønnsvekst USASpenningen ligger i ordene

Økonomer er samstemte i at Norges Bank vi holde renten uendret på 4,25 prosent. Det vil i så fall være den første rentepausen siden januar. I USA er det ventet at renten holdes uendret på onsdagens rentemøte. Renten ligger nå på 5,5 prosent. Ifølge Knudsen ser det ut til at det forblir rentetoppen.Den norske kronen har svekket seg mot både dollar og euro det siste året. Fra januar 2021 er kronen ned 21 prosent mot dollaren.

– Er vi heldige om det begynner de å snakke om det allerede nå på onsdag i USA. Det kan føre til at den norske kronen styrker seg.På torsdag skal sentralbanken i England legge frem sin rentebeslutning. Også der er det ventet at renten holdes i ro. headtopics.com

Pausen kommer etter at sentralbanken hadde økt renten ti møter på rad. Sentralbanken begrunnet rentepausen med fallende inflasjon i september.– Alt sentralbankene gjør og sier er påvirket av og avhengig av inflasjonstallene. Derfor er hvert inflasjonstall en ny eksamen for sentralbankene, sier Knudsen.I september falt boligprisene med 1,6 prosent – tilsvarende 0,2 prosent korrigert for sesongvariasjoner.

– Det viktigste tallet å følge med på er usolgte boliger. Det sier mye om stemningen i markedet, sier Kyrre Knudsen. I Asker og Bærum lå det 109 prosent flere boliger ute, mens i Stavanger var det 25 prosent færre boliger.Den japanske sentralbanken Bank of Japan sparker i gang renteuken på mandag. headtopics.com

