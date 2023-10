Rentebeskjed-bonanza kommende uke: – Markedet sitter på pinebenken

– Det er veldig mye som skjer til uken, sier en entusiastisk Sara Midtgaard når DN ringer søndag kveld.

Seniorøkonomen i Handelsbanken har blikket snudd mot makrotallene og rentebeslutningene som vil dominere den kommende uken, etter at forrige særlig ble preget av tallslipp fra tre av de fire tek-gigantene på Wall Street.Seniorøkonom Sara Midtgaard Handelsbanken sier markedet priser inn at Fed er ferdig og at rentetoppen er nådd.

– Går vi ut av uken med uendrede markeder blir jeg svært overrasket. Det kan bli betydelige svingninger begge veier, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. Ifølge Bernhardsen blir Federal Reserves rentebeslutning onsdag kveld nøkkelen for både aksje- og rentemarkedet. headtopics.com

– Etter alt å dømme vil renten holdes i ro. Hva Jerome Powell og rentekomiteen skriver i pressemeldingen og hvordan sentralbanksjefen svarer på spørsmål på pressekonferansen vil derfor bli det store.Her er et utvalg av statistikk, sentralbank-hendelser og selskapsrapporter som markedsaktører internasjonalt og i Norge vil følge i løpet av uken som kommer.

Midtgaard i Handelsbanken bekrefter dette, og sier at det er bredt ventet hos både marked og analytikere at Fed vil holde styringsrenten uendret i en rentebane mellom 5,25 og 5,50.– Vi ser at inflasjonspresset i USA er i ferd med å avta, men at aktivitetstallene overrasker. Men Fed-sjefen har sagt at det ikke er nødvendigvis slik at sterkere aktivitetstall fører til renteheving så lenge inflasjonen avtaler. headtopics.com

