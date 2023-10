Rennhelg ryker for Riiber etter økonomitrøbbel: – Viktig at FIS og nasjonene tar dette på alvor

NTB-Stian GrythaugenDet internasjonale ski- og snowboardforbundet skriver i en melding fredag at det ikke har vært mulig å bekrefte gjennomføringen av de planlagte konkurransene i Frankrike, til tross for at arrangørene har fått utsatt sin frist med å få alle brikker på plass.Rennene i Chaux-Neuve skulle ha funnet sted 21. og 22. januar.

– Det er viktig at FIS og nasjonene tar dette på alvor framover. Norge er i en særstilling ved å ta på seg tre helger, jeg retter en stor takk til skiforbundet og arrangørene, sier Stuan.Nasjoner som Frankrike, Italia, Slovenia, Polen, USA og Japan er ikke arrangører kommende vinter.«Siden i mai har organisasjonskomiteen verdenscuprennene i kombinert i Chaux-Neuve jobbet med mulighetene for å arrangere renn i 2024, etter fire år uten konkurranser her.

«Vi skal jobbe hardt videre for å kunne arrangere internasjonale arrangementer, med fokus på kombinert kvinner og menn samt hopp», skriver arrangøren videre.Også forrige sesong måtte rennene i Chaux-Neuve avlyses. Den gang var mangel på snø årsaken. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

NRK: Russere fortsatt utestengt av FISFIS-styret gjør ingen endringer på avgjørelsen om å holde russiske og belarusiske utøvere utenfor internasjonale konkurranser. Les mer ⮕

Russere fortsatt utestengt fra FIS-konkurranser(Åpen for alle) Riktig? Les mer ⮕

Bodø/Glimt-bragd: Filleristet Besiktas- Ekstremt viktig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Les mer ⮕

EX30: Volvos nye skal ikke bare komme fra KinaEX30 blir en viktig bil de neste årene. Les mer ⮕

Mener at dette vitnet svekker sentralt bevis mot overgreps­tiltalt nabo– Dette vitnet er svært viktig, sier forsvarer Kai-Inge Gavle. Les mer ⮕

Russere fortsatt utestengt fra verdenscupen i langrennErik Røste bekrefter til Nettavisen at FIS-styret ikke gjør noen endringer på avgjørelsen om å holde russiske og belarusiske utøvere utenfor internasjonale konkurranser. Les mer ⮕