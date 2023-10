Regjeringsutnevnt utvalg: Lag en strategi for sluttfasen av oljenæringen

Det vil stoppe nye søknader om olje- og gassleting, inntil en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet er lagt frem.Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister.Lederen for Klimautvalget 2050, Martin Skancke, overrakte fredag utredningen til nyslått klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Rapporten på litt under 400 sider som ble lagt frem i Stavanger, inneholder politisk krutt.

Utvalgsleder Martin Skancke er siviløkonom. Han var ekspedisjonssjef i Finansdepartementets Avdeling for formuesforvaltning fra 2006-2012. Han er ikke rallysjåfør.Bjelland Eriksen sier til E24 at regjeringens politikk allerede er tydelig på at «olje og gass er noe som skal fases ut».

Administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i bransjeorganisasjonen Offshore Norge sier at rapporten beskriver godt de utfordringene Norge står overfor.– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser, og da må vi fortsette å lete, sier hun. headtopics.com

Han forklarer at rapporten beskriver hvordan hele samfunnet må endre seg for å nå klimamålene i 2050. Utvalget har jobbet seg bakover fra 2050, forteller Skancke. Det har sett på hva Norge har lov til å slippe ut i fremtiden, og hva som skal til for at man kan oppnå det.

Utvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen. Regjeringen Støre gjorde enkelte tilføyelser i utvalgets mandat. Det skal også se hvordan Norge kan gjøre dette på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. headtopics.com

