Regjeringsutnevnt utvalg: Lag en strategi for sluttfasen av oljenæringen

Lederen for Klimautvalget 2050, Martin Skancke, overrakte fredag utredningen til nyslått klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). Rapporten på litt under 400 sider som ble lagt frem i Stavanger, inneholder politisk krutt. Flere av forslagene utfordrer dagens klimapolitikk.Utvalget foreslår at det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet. Og at denne legges frem for Stortinget så raskt så mulig.

En slik strategi bør ta utgangspunkt i anbefalingene om begrensninger på letevirksomheten og mer restriktive rammevilkår for ny og eksisterende produksjon, kommer det frem i rapporten.– Nei, men det tenker jeg er naturlig at en slik strategi tar for seg. Kostnadene vil avhenge av hvordan dette gjennomføres.Utvikle politikk for omstilling i jordbrukssektoren ut over dagens ambisjoner.

En av de viktigste konklusjonene er at Norge bør kutte alle sine egne kutte utslipp hjemme. Utvalget viser til at kvotekjøp for landets utslipp bør være en reserveløsning. Utvalget har jobbet seg bakover fra 2050, forteller Skancke. Det har sett på hva Norge har lov til å slippe ut i fremtiden, og hva som skal til for at man kan oppnå det. headtopics.com

– Vi er et ekspertutvalg, ikke et politisk utvalg, det former rådene vi gir. Det vi anbefaler, er at politikerne har en oversikt over konsekvensene slik at man kan velge hva man skal prioritere i fremtiden.

Utvalgets hovedformål er å gjøre en helhetlig utredning av veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Les mer:

Aftenposten »

Netto null klimautslipp i 2050, hva betyr det?Vi hører ofte at vi må nå «netto null» klimagassutslipp i 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til rundt to grader. Da må den gl... Les mer ⮕

Stortinget fester på Slottet: Spøk, alvor, elg og rullekakeKong Harald er sykmeldt, men dronning Sonja og kronprinsregent Haakon er vertskap for stortingsrepresentantene torsdag kveld. Les mer ⮕

Serval-saken: NOAH får støtte i stortingetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Går mot drama på Stortinget om en av Vedums prestisjesakerRegjeringen vil ha Stortinget med på en omstridt lovendring. De kan bli helt avhengig av Pasientfokus’ ene representant for å lykkes. Les mer ⮕

Kongen fortsatt sykmeldt – må stå over middag med StortingetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Sterke reaksjoner på Stortinget om kutt i sykepleier-lønnPensjonerte sykepleiere får støtte fra opposisjonspartiene på Stortinget i lønnssaken. Les mer ⮕