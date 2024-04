Regjeringen vil legge fram ny abortlov med utvidet abortgrense til uke 18

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bekrefter overfor VG at regjeringen vil legge fram en helt ny abortlov i løpet av året. Den nye abortloven vil inneholde en utvidelse av abortgrensen til uke 18, slik som Abortutvalget anbefalte i rapporten som ble lagt fram i desember i fjor. De aller fleste tar abort før dette, og nesten alle som søker abort mellom uke 12 og uke 18 får ja i nemnd.

Kjerkol mener at å utvide grensen for selvbestemmelse til 18 uker vil være i tråd med dagens praksis og gi kvinner rett til å ta beslutningen selv

