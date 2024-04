Regjeringen foreslår å omgjøre vedtaket om å legge ned flystasjonen og varsler ny satsing på langtrekkende droner og økt alliert trening. NY AKTIVITET: Regjeringen snur og omgjør vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. I tillegg blir det omfattende satsing på langdistanse droner fra Vesterålen Foto: Simen Askjer / TV 215. november 2016 vedtok Stortinget å legge ned Andøya flystasjon til store protester fra lokalbefolkningen.

De gamle flyene ble pensjonerte og de nye maritime patruljeflyene, P-8 Poseidon, fikk hjemmebasen sin på Evenes. Etter mange år med skuffelse snur nå regjeringen. For på fredag skal langtidsplanen for Forsvaret de neste fire årene (2024-2027) presentert. Men på en pressekonferanse på Andøya onsdag ettermiddag kunngjorde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) allerede nå at det vil bli flere betydelige satsinger på Andøya i Nordlan

