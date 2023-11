Regjeringen foreslår nytt regelverk for barnehagesektoren

– Vi vil ha et mer fremtidsrettet regelverk som setter barnas behov først. For å lykkes mener vi kommunene må få større mulighet til å utvikle en helhetlig oppvekstpolitikk sammen med både private og kommunale barnehager, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I dag går over halvparten av de 270.000 barnehagebarna i Norge i en privat barnehage. Regjeringen vil derfor få på plass et system som tar hensyn til både kommunene og de private barnehagene. – Vi foreslår et godt balansert styringssystem som både tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Nordtun.

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager.

