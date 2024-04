Regjeringen fjerner karakterkrav for sykepleierutdanningen

Nettavisen for høyere utdanning , Khrono skriver at de viktigste endringene blir at regjeringen fjerner dagens karakterkrav for sykepleierutdanningen, samt tar bort alderspoeng og bytter ut kjønnspoeng med kjønnskvoter . Lekkasjene fra det som skal legges frem førstkomende fredag stemmer overens med Kunnskapsdepartementets invitasjon til presentasjonen av endringene.

Der heter det at regjeringen vil legge til rette for at flere kommer raskere i gang med høyere utdanning, og at opptaksregelverket blir enklere. Større tilgjengelighetSamtidig vil regjeringen styrke egenart og relevans i utdanningen til sentrale femtidsyrker som lærere, ingeniører og helse- og sosialarbeidere. En rekke grep skal gjøre disse yrkene mer praksisnære og tilgjengelige for flere, skriver departemente

