Registreringsstatistikken oktober 2023: Se hvem som kjører forbi Tesla

Antallet registrerte biler hittil i år er 104.422, mot 115.311 til samme tid i fjor. Totalt for året er nedgangen på 9,4 prosent. VINNER: Tesla Model Y blir den klart mest solgte bilen i 2023. Men i oktober var altså Toyota største merke i Norge.

Model Y har bikket 20.000 registrert biler i 2023. Det er mer enn tredobbelt så mange som nestemann på lista – VW ID.4. Men det er altså elbilene som drar lasset. Både for Toyota og de andre merkene. Elbilen bZ4X utgjør ganske nøyaktig halvparten av Toyota-registreringene i oktober, en elbil-andel som aldri har vært høyere for merket.

Toyota Norge-sjef Piotr Pawlak forventer at det vil selges 120.000-140.000 person- og varebiler i Norge i 2024, gitt at det ikke skjer en vesentlig forbedring av markedsforholdene.

