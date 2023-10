Refser avgjørelser i fuskesaker

Jusprofessor Tarjei Bekkedal kritiserer to dommere for to nylig avsagte dommer i fuskesaker mot studenter.

Bekkedal mener dommerne ikke oppfyller noen av de kravene som skal bidra til tillit og at det tas riktige beslutninger i forvaltningen.Bakgrunnen for saken er at advokat Marianne Klausen i 2022 ble oppnevnt som leder av Felles klagenemnd i strid med loven. Felles klagenemnd er de som behandler ankesaker fra studenter som mener seg urettmessig anklaget for fusk.

I de to ferske dommene fra Sør-Rogaland- og Oslo tingrett, fastslår dommerne at Klausen utvilsomt var ulovlig oppnevnt, men mener at det ikke har hatt noen betydning for utfallet av studentenes klagesaker.En av dommernes begrunnelser, er at klagenemnda består av syv medlemmer, og at Klausens stemme bare var én. Vedtakene som nå ble behandlet i retten, var enstemmige i klagenemnda. headtopics.com

Forskriften til Felles klagenemnd krever at lederen og nestlederen skal ha vært lagdommere. Tre medlemmer skal være fra akademia og to skal være studenter. Nemlig hvem som bestemmer det han karakteriserer som et «helt uansvarlig hardkjør» mot studenter som reiser sak om gyldigheten av utvisningsvedtak.

– Eller er det departementet som har insistert på dette, selv om Regjeringsadvokaten har påpekt at dette er svært problematisk, både rettslig og omdømmemessig?– Vi kjenner oss ikke igjen i utsagnet om «hardkjør mot studenter». Dette handler om studenter som har fått fuskevedtak mot seg. Fusk er et alvorlig problem i høyere utdanning, som ikke minst rammer det store flertallet av studenter som ikke jukser. headtopics.com

