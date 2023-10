Redd palestinerne, redd deg selv

Det er ikke til å begripe at en samlet verden av stater ikke for lengst har bedt Israel besinne seg, og krevd våpenhvile umiddelbart. Den menneskeskapte katastrofen vi er vitne til ødelegger ikke bare Gaza, den ødelegger alle våre sinn, våre sjeler og vår tro på folkevalgte, på FNs autoritet, på internasjonale lover og regler, på at menneskeverd er noe som gjelder for alle.

Det er ingen som kritiserer varm omfavnelse av et folk og lederne deres, som måtte oppleve brutal terror og fremdeles lever med kidnappinger av sine kjære. Det mange av oss kritiserer er legitimeringen av massakrer på sivile som ligger i uttrykket «retten til å forsvare seg».

Og når noen iblant oss mister menneskeverd, da er det fare på ferde. Vi har grusomme historiske eksempler på dette; Nazi-Tyskland, Rwanda, Jugoslavia, blant andre, og vi har etter hver eneste katastrofe et håp om «aldri igjen». Så skjer det igjen likevel, for eksempel skjer det nå, rett foran øynene våre.Når dehumanisering av en gruppe mennesker skjer, er det sjelden sånn at det er hele verden som driver med det. headtopics.com

Det vi andre må gjøre, når verdens ledere svikter, er å fortelle hva vi ser når vi ser en palestiner: Vi ser oss selv. Det er ikke sånn at videt. Det er derfor vi sover dårlig og scroller på telefon. Og det må vi si fra om igjen og igjen.

Men det er likevel sånn at når noen er i krise, det gjelder oss privat, det gjelder statsledere, inkludert i den andre grusomme krigen som pågår i nærmiljøet, så bør man være åpen for andres råd. Fra FN for eksempel, som dessverre behandles stemoderlig av sine egoistiske barn av alle nasjoner og er kronisk dårlig ivaretatt og underfinansiert og ikke har den autoriteten som vitterlig fortjener. headtopics.com

