Rebecca Loos om «Beckham»-dokumentar: – Plaget meg skikkelig

– Helst ville jeg ikke ha snakket om dette igjen. Jeg hadde lagt dette bak meg, og gått videre i livet, sier Rebecca Loos i et intervju med «Good Morning Britain» mandag morgen.Beckham nektet for anklagene, og da Netflix nylig slapp dokumentaren «Beckham» ble utroskapsryktene på tidlig 2000-tallet et tema for serien.

– Men det plaget meg skikkelig hvordan han fremstilte historien og hvor misvisende den var. Og hvordan det får meg til å se ut som «the bad person». Selvfølgelig er jeg også skyldig, det trengs to for å danse.På spørsmål om hun skulle ønske at hun aldri sa ifra, svarer Loos:Dokumentarserien tar også for seg Beckhams reise til å bli superstjerne, både på og av fotballbanen.

Strandberg vil avslutte karrieren i Vålerenga: – Da må vi få skikk på sakene førstVALLE (VG) Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg (33) ble overrasket over hvor stort det var å bli pappa. Men ikke over hvor stor nedrykksfare de kongeblå er i. Les mer ⮕

HMS i kontrollstatenJeg har nesten begynt å glede meg til den daglige billettkontrollen på Stortinget t-banestasjon. Les mer ⮕

England: Dømt etter dette: - Fikk panikkanfall- Jeg var sikker på at han ville meg vondt, sa et av vitnene i retten fredag. Les mer ⮕

– Jeg kan ikke torturere kroppen slikVikings stopperkjempe sier at smertene var så ekstreme at han ikke klarte å løpe skikkelig etter 20 minutter av kampen mot Godset. Les mer ⮕

Haaland forklarer oppsiktsvekkende bilder: - Jeg bryr meg ikkeErling Braut Haaland og Pep Guardiola havnet i diskusjoner etter ydmykelsen av Manchester United. Les mer ⮕