Real Madrid satser på å være kjappere enn Manchester United og Liverpool

Det er i realiteten Gonçalo Inácio som bestemmer neste klubb. Han har en utkjøpsklausul på 60 millioner euro som både Manchester United og Liverpool er villige til å utløse. – Faktisk har det kommet flere rapporter om at begge klubber akkurat nå er i samtaler om de personlige betingelsene.AS skriver i dag at Real Madrid har startet en kampanje for å overtale Sportings midtstopper til å gjennomføre et bytte til dem i januar.

Mens Real Madrid ønsker å gjennomføre en overgang i januar og håper med det å komme «komme foran» Manchester United og Liverpool, som ikke forventes å bruke store summer i det kommende overgangsvinduet.Inácio har kontrakt ut 2027 og står oppført for 135 kamper i Sporting-trøya. På merittlisten er det fire landskamper for Portugal.

