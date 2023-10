Real Madrid har funnet Ancelottis perfekte erstatter

I klubben venter Raul på sin mulighet, jobben som trener for andrelaget har vist seg som et godt springbrett til jobben som trener for. Zidane har vist vei. Det er likevel en helt annen tidligere Real-stjerne som nå for alvor rykker opp som hovedkandidat.

Fra ansvaret for andrelaget til Real Sociedad har Xabi Alonso tatt et gigantsteg som trener for Bayer Leverkusen siden oktober 2022. Den spanske fotballegenden viste han kunne snu negativ utvikling og lede en bundesligaklubb trygt gjennom sesongen. I sin første fulle sesong har Alonso vist han kjemper om titler.har gått gjennom sine arkiver og funnet ut at spanjolen er første Leverkusen-trener siden opprykk til Bundesligaen 1979 som har fått til dette.

Hva blir det til: Tottenham, Manchester United eller Real Madrid?Det er få managere som har en høyere stjerne enn Tottenham manager Mauricio Pochettino. Han er meget ettertraktet, men har ikke ledet noen av de virkelig store lagene.

Real Madrid vil ha et større navn enn Gonzalez som Zidane erstatterZinedine Zidanes fremtid i Real Madrid har vært usikker en god stund og slik både Atletico Madrid og Barcelona sanker poeng ser en 3.plass i La Liga ut som det beste de kan håpe på.

LIVE 16.15: Følg Barcelona - Real Madrid direkte herLørdag er det klart for sesongens første «El Clasico».

Real Madrid vant El Clásico: Haaland hyller Bellinghams praktscoring(Barcelona–Real Madrid 1–2) Det ble rock'n roll da Jude Bellingham (20) ladet skuddfoten og sendte et prosjektil av et skudd i krysset fra 25 meter. På overtid sørget Bellingham for la la la all night long.

Manchester United planlegger kjøp av Real Madrid-spillerManchester United sikter seg inn mot en forsvarsklippe i La Liga. Legges 580 millioner kroner i potten kan overgangen bli et faktum. Jose Mourinho skal fortsatt være på utkikk etter en ny midtstopper og ifølge spanske Dario Gol har United-treneren funnet akkurat den riktige spilleren.

Tretthetsbrudd for Real Madrid-stjerneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag