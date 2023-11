Real Madrid ber om nytt milliardlån i renoveringen av Santiago Bernabéu

Han var 2.-seedet og hadde walkover i første runde, før han støtte på kvalifiseringsspiller Safijullin i tirsdagens 16-delsfinale. Der ble det tap 3-6, 4-6. Hubert Hurkacz, en av spillerne som kjemper om de siste plassene i ATP-sluttspillet, vant sin kamp mot Sebastian Korda i tre sett tirsdag. Alexander Zverev tok også et steg mot sesongfinalen i Torino med seier i sin kamp.

Niklas Roest kjempet hardt på en dropp i offensiv sone, og Martin Grönberg hogg til fra nesten død vinkel og sendte pucken opp i nærmeste kryss. Ståle Solbakken må håpe på Israel-suksess i EM-kvalifiseringskampene i november dersom hans norske landslag skal få en ekstrasjanse til deltakelse i sluttspillet. Nå er det klart at Israel spiller sine hjemmekamper mot de fremste grupperivalene på nøytral bane i Ungarn. Foto: Frederik Ringnes / NTB. Inntil videre tillater ikke Uefa spill i Israel på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det vil bli sluppet inn tilskuere på kampene i Ungarn.

Formell tildeling av mesterskapene i 2030 og 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år, etter en prosess med dialog og grundig evaluering av søknadene opp mot de oppsatte kriteriene, samt godkjenning av Fifa-styret.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner og Andrej Rublev er allerede garantert plass i Torino, mens Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev også ligger godt an.

