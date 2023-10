Reaksjonene hagler etter Braathen-sjokket: – Helt katastrofe

I en pressekonferanse i forkant av sesongåpningen i Sölden, slapp Lucas Braathen bomben om at karrieren var over. Det i en alder av 23 år. Det hele bunner i en vedvarende konflikt med Norges Skiforbund.Lagkamerat Adrian Smiseth Sejersted er blant de som ble svært overrasket over nyheten.

– Jeg sitter her og tenker. Er helt satt ut. Så ikke den komme. Altså, for en mann. Lucas er virkelig en vanvittig rå idrettsutøver og en unik skikunstner. Jeg håper på et saftig comeback!, skriver Smiseth Sejerstad i en tekstmelding til Nettavisen.

Bakgrunnen for konflikten mellom utøverne og Skiforbundet: Alpint-ekspert Nina Løseth sparer ikke på kruttet i sin omtale av situasjonen. – Det er helt katastrofe for norsk alpinsport. At noe utenomsportslig har skapt så mye støy at en utøver legger opp – det skal jo ikke skje, sier Nina Løseth til NRK. headtopics.com

Smiseth Sejerstad og Løseth er blant mange som har latt seg sjokkere av nyheten om at Braathen er ferdig som alpinist. Også fotballkommentator Kasper Wikestad har latt seg engasjere i saken. Han omtaler det hele som «sjokkerende og trist».Er tilhenger av den norske modellen, samtidig som jeg digger Lucas Braathen. Har heller ikke innsikt nok til å ta noe standpunkt - annet enn at dette var leit, og Braathen er en fantastisk utøver!Under pressekonferansen var Braathen klar i sin tale.

Lucas Braathen sterk, god og klar på pressekonferansen. Enorm respekt for en slik avgjørelse når han begrunner den slik - og her har vi alle mye å lære! Livet er for kort til å bruke masse tid på noe man egentlig ikke vil… headtopics.com

