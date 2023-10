Reagerte kraftig mot steinkasting – da fikk hun en telefon fra partikontoret

Ungdomsvold og gjengkriminalitet var tema på Debatten på NRK TV torsdag. Der ble det snakket om utfordringer med svenske kriminelle nettverk som nå gjør seg gjeldende i nær sagt alle landets politidistrikter og om en ukultur den ungdommen selv ikke tør å si fra om ulovligheter av frykt for å bli stemplet som snitcher.

Tidligere Ap-politiker i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, Sarah Gaulin, var en av deltakerne i studio hos Fredrik Solvang. Hun fortalte om hvordan hun flere ganger har snakket om utfordringene og kommet med forslag.

Overfor programleder Fredrik Solvang sa Gaulin at Facebook-posten hadde avstedkommet en telefon fra partikontoret. – I valgkamptider kommer det telefoner. Vi får beskjed om å dempe den saken der, sa den tidligere bydelspolitikeren i Ap, som nå både har forlatt politiet og flyttet fra bydelen. headtopics.com

Les også Hadia Tajik rystet over partikollega: – Det er opprørende Oslo Ap: – En viktig stemmeOslo Arbeiderparti var ikke representert på Debatten torsdag, men Fredrik Solvang refererte til et skriftlig svar fra lokallagsleder Frode Jacobsen hvor det heter at Sarah Gaulin har vært en viktig stemme i lokallaget i Søndre Nordstrand, at hun har blitt lyttet til og at ingen har forsøkt å stoppe henne.

– Jeg opplevde at jeg ikke ble hørt. Jeg har sagt fra på årsmøter, på medlemsmøter og alle steder jeg kan. De som har hørt på meg er Jan Bøhler. Nå er det heldigvis Hadia (Tajik. Red.anm.) som sitter i justkomiteen. Men det er er ingen andre som har lyttet til meg, hevdet Gaulin i debattprogrammet på NRK. headtopics.com

Gaulin har tidligere gått ut i mediene og fortalt om en skremmende opplevelse på Hauketo stasjon i høst. En situasjon der ungdommer begynte å slåss eskalerte og Gaulin ble vitne til at gutten som ble angrepet hoppet ned på togskinnene for å slippe unna angriperne. Gaulin gjentok historien hun tidligere har fortalt om hvordan det ble ubehagelig for henne selv da hun – som den eneste på stedet – tok opp telefonen og ringte politiet.

