Reagerer på jakt på israelere i muslimsk republikk i Russland

Israels utenriksdepartement uttaler at de ser alvorlig på forsøk på å skade israelere eller jøder, melder Reuters.

En rekke Telegram-kanaler publiserer videoer av folkemengder som har tatt kontrollen over flyplassen i Dagestans hovedstad Makhatsjkala. Offisielle russiske medier har til nå rapportert lite om det som skjer. Det er heller ingen offisielle kommentarer fra Kreml eller andre.

En av videoene på Telegram viser en person som blir «avhørt» av folkemengden - som har tatt fra ham passet. Mannen forklarer at han er usbeker, men ikke snakker usbekisk, bare russisk. En annen video viser en person som har kommet opp på vingen av flyet som står ved gaten. Ifølge enkelte Telegram-kanaler er det et fly som har landet fra Emiratene. Andre kilder, blant annet nyhetsbyråetPå en tredje video angriper demonstranter en bil fra trafikkpolitiet. headtopics.com

Telegram-kanalen Astra melder at flyplassledelsen har gitt menneskemengden et tilbud om å peke ut tre personer som får gjennomgå flyene og sjekke om det er israelere om bord. Store politistyrker har kommet til flyplassen, men det er uklart hva de har gjort eller har tenkt å gjøre.

Presidenten i Dagestan advarte tidligere søndag folk mot å følge provokasjoner fra folk som ikke hadde noe med Dagestan eller islam å gjøre.melder også at «Makhatsjkala lufthavn vil være midlertidig stengt på grunn av ukjente personers inntreden». headtopics.com

Russisk politi, både det som kalles etterforskningskomiteen og innenriksdepartementet, har startet etterforskning for å finne ut hvem som står bak uroen, melder innenriksdepartementet selv påLederen for naborepublikken Nord-Ossetia hevder at det er «en provokasjon utenfra» som er årsaken til det som skjer i Dagestan.

