Reagerer på Haaland-melding: – Gå og grin en annen plass

– Gjennom hele forrige sesong, presterte Haaland bedre enn Messi, sa han tidligere denne uken, ifølge Goal. De som støtter at Messi vant argumenterer med at han førte Argentina til VM-gull, noe som visstnok skal veie tungt i prisutdelingen.

Han har vært lagkamerat med Messi på det argentinske landslaget i en årrekke, samt i PSG i noen år. Di Maria var også med på det argentinske laget som vant VM.– Gå og grin en annen plass, etterfulgt av en latteremoji.

– Jeg mener han burde vinne basert på det han har levert. Mål er det viktigste i fotballen og meg bekjent er det ingen andre spillere som er i nærheten av det han leverte i sesongen 22/23, sa han til Nettavisen før mandagens prisutdeling.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Tilskuer arrestertSkal ha kastet gjenstand mot Erling Haaland Braut Haaland (23).

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV2SPORT: Messi vant Gullballen for åttende gang: - Begge hadde fortjent prisenLionel Messi (36) snøt Erling Braut Haaland (23) for Gullballen.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Lionel Messi med beskjed til Erling Braut Haaland etter Gullballen-utdelingenLionel Messi (36) kommer med en liten advarsel til den norske superstjernens tilhengere.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Isabel Haugens Johansen omtales som Erling Braut Haalands koneFotballstjernen tok med kjæresten på Ballon d'Or.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV2SPORT: Reagerer på dommer fra Nord-Norge:Eirik Bakke langer ut mot fjerdedommeren. Hoveddommer Kai Erik Steen fnyser av utspillet.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Reagerer mot eks-treneren: - Skulle holdt seg for god for den kommentarenBrann er i gruppespillet i Champions League. Det er ikke blant andre Manchester United.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕