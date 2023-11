RBK tar viktig poeng i nedrykkstriden

RBK, nummer to på tabellen før avspark, var store favoritter på hjemmebane og tok ledelse allerede etter seks minutter da Emilie Joramo satte 1–0. Og lenge så alle tre poengene ut til å bli i Trondheim, men like etter pause utlignet Trine Øritzland.glede seg over et meget viktig poeng i nedrykkstriden. Med to kamper igjen ligger Avaldsnes på 9.-plass, tre poeng foran tabelljumbo Arna-Bjørnar - som på sin side tapte 0–3 for LSK Kvinner lørdag. 10.-plassen rykker ned fra Toppserien, mens 9.

-plass spiller kvalifisering mot nummer to fra 1. divisjon. Serieleder Vålerenga møter Brann hjemme senere lørdag og kan få en luke på fire poeng ned til RBK om det blir seier

:

VGNETT: Riise og Avaldsnes overrasket: 1–1 mot gullkandidat RBK(Rosenborg - Avaldsnes 1–1) Nedrykkstruede Avaldsnes tok et sterkt poeng borte mot Rosenborg - og hjalp samtidig Vålerenga i gullkampen.

