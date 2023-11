RBK-spillerne får et viktig ansvar - men ingen treneravklaring på Lerkendal med det første

– Det er naturlig å tenke at man må gjøre ferdig sesongen og så kommer det deretter, sier Gotaas Johnsen.– Vi har hatt en bruttoliste lenge og så ble den forkortet da strategien kom på plass, for da utelukker det et sett med trenerprofiler. Så er det en knippe som står igjen, som vi må ta en status og en vurdering på. Det er ingen prioritering eller valg som er gjort, sier styrelederen.

– Rosenborg og norsk fotball er ikke aktuelt for meg det neste året. Jeg er med på noe veldig spennende her, sa Häcken-sjefen til avisen. GOD STANDING BLANT SPILLERNE: Ifølge TV 2s opplysninger ser flere sentrale RBK-spillere at Svein Maalen blir med videre som hovedtrener. Foto: Ole Martin Wold

TV 2 kjenner til at flere spillere i dagens RBK-stall gjerne ser at det er nettopp Maalen som får sjansen til å lede laget videre. STOR STØTTE: Ole Sæter mener det er få trenere i verden som kan Rosenborg-fotballen bedre enn Svein Maalen. Foto: Beate Oma Dahle– Det har vært veldig mye bra, og så skulle man selvfølgelig gjerne hatt flere poeng, men sånn er det nå en gang. Man har lagt om en stil og det har vært veldig mange skader, så vi har sett helheten her, sier hun.

KRITISK: Maalen har fått høre det fra både supportere og eksperter i løpet av sine måneder som midlertidig sjef på Lerkendal. Foto: Beate Oma Dahle– At det spekuleres rundt Rosenborg og trenervalg, slik vil det alltid være, men vi kan ikke la oss affisere av andres meninger. Jeg kan ikke forholde meg til alle reflekser som kommer etter en kamp. Enten så er det himmelen, eller så er det rett og slett den andre veien.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Fagermo forteller om agentpressetSlik presser agenter klubbene.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Slik bruker du opp middagsrester.Pytt i panne er en klassiker og en perfekt måte å få brukt opp middagsrester på.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DIGI_NO: Slik påvirker DORA datasuvereniteten vår– At EU har investert 1,8 milliarder euro i datareguleringer, forskning og lovgivning, sier mye om hvor viktig det er dem å ta tilbake kontroll over sine egne data, skriver Guy Bertram i VMware i denne kronikken.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Marcus & Martinus: Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten- Hvis jeg skulle møte noen slik, så måtte jeg føle at det var det rette. Og det følte jeg da, forteller en åpenhjertig Marcus Gunnarsen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

ITAVISEN: Slik ser den utEn av de første kundene i USA har skaffet nye Playstation 5 som er mindre enn originalen. Se bildene som sammenligner den med den store.

Kilde: ITavisen | Les mer ⮕

SMPNO: Foreldre, gå saman mot mobbingI Ålesund kommune er det forurolegande mykje mobbing, les vi i avisa. Slik er det nok i andre kommunar også.

Kilde: smpno | Les mer ⮕