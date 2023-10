Raymonds siste oppgjør: – Det er jo jævla alvorlig

Han gir seg nå som politiker, og tar over som generalsekretær i Norsk Folkehjelp på nyåretEtter valget styrer Arbeiderpartiet nå bare to av de 25 største byene, Tromsø og Arendal. Resten av byene tapte dere. Hva skjer?

Siden 2017 har skandalene kommet på løpende bånd i Arbeiderpartiet: Seksuell trakassering, pendlerboliger, reiseregninger og habilitetssaker. Hvor mye har det hatt å si for Aps fall? – Politikken er i alvorlig trøbbel. Vi får se hva som skjer i Høyre nå framover. Vi må erkjenne at vi har gjort et dårlig valg. Det skal man ha en skikkelig gjennomgang av nå, som skal komme ut i en klar strategi og nøye plan.– Det blir et litt sånn komiske-Ali spørsmål. Det er ikke krise å sitte i regjering. Valget var altfor dårlig. Det er litt psykologi i hvordan man snakker om det. Litt lek med ord.

– Oslo Ap var en organisasjon der det var ganske stor avstand mellom rådhuset og andre deler av partiorganisasjonen. Og det var en del personmotsetninger. Men det var nok litt overdrevet når det ble sagt at det alltid var bråk i Oslo Ap. Jeg har egentlig ikke opplevd så mye av det. Makt betyr jo veldig mye. Når vi kunne overta byen igjen etter 19 år ble det mer ro, entusiasme og glede. headtopics.com

– Det handler om å bli kjent og det handler om tillit. Vi er jo et gammelt industriparti som skulle møte kulturen til unge, idealistiske, urbane, grønne mennesker. Det eneste jeg var ganske knallhard på med en gang var at det var vår modell for eiendomsskatt som skulle legges til grunn. Jeg opplevde at vi hadde en veldig fint tone. Mot slutten, da vi skulle fordele posisjoner, opplevde jeg Lan Marie Berg som ganske knallhard. Da fikk jeg veldig stor respekt for henne.

Les mer:

Dagsavisen »

Anklager om ukultur i Ap: Raymond Johansen slår hardt tilbakeOslos avgåtte byrådsleder kjenner seg ikke igjen i ukulturen Sarah Gaulin skisserer. Les mer ⮕

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

Solholm Johansen har røket korsbåndet: Ute i opptil ett årDet bekrefter klubben selv i en pressemelding. Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

– Vi må se hverandre i øynene og si at det er et problemEtter åtte år med rødgrønt styre i Oslo har Raymond Johansen forlatt kontoret sitt i rådhuset. Nå deler han noen av sine tanker om hvorfor det gikk som det gikk. Les mer ⮕

– Regjeringa får ringje og spørje megRaymond Johansen seier at Jonas Gahr Støre kan ringe han og få eit kurs i alliansebygging på venstresida. Les mer ⮕