Raymond Johansen om samtalene med Hamas: – Det var jo en missed opportunity

Raymond Johansen fikk aldri noen ministertelefon fra Jonas Gahr Støre, men sutrer ikke over det. – Jeg er en person som har fått så mange muligheter her i livet. Jeg er så jævlig heldig, sier han.Verdenssamfunnet ga aldri den palestinske samlingsregjeringen en sjanse, mener Raymond Johansen (Ap). Nå blir han ny toppsjef i Norsk Folkehjelp.Johansens byråd har styrt hovedstaden de siste åtte årene. I september tapte de valget.

Av relevant erfaring har Johansen tidligere vært generalsekretær i Flyktningrådet, avdelingsdirektør i Norad og statssekretær i Utenriksdepartementet – med ansvar for blant annet Midtøsten.

