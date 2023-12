Rasmus Højlund scorer sitt første ligamål for Manchester United

TOK FULLSTENDIG AV: Rasmus Højlund jublet som besatt, omringet av lagkameratene Bruno Fernandes og Jonny Evans, etter matchvinnerscoringen mot Aston Villa tirsdag kveld.MANCHESTER (VG) Det tok 15 kamper og rundt 1000 Premier League-minutter før han fikk sitt første ligamål. Presset har vært enormt. Men Rasmus Højlund (20) hevder han ikke har fått med seg kritikken.

Etter over 1000 Premier League-minutter og 15 kamper, scoret Rasmus Højlund sitt første ligamål for Manchester United på Old Trafford 2. juledag.Den 20 år gamle dansken hevder selv han ikke hører på media og mener han hadde «blitt gal» av det. United-manager Erik ten Hag mener det blir problematisk om en spiss ikke scorer og har hatt mange samtaler med spissen for å styrke selvtilliten hans.Men han brukte også litt tid på å fortelle hvordan det har vært å bli et av de store samtaleemnet for hver uke som har gått uten mål i ligae





