Rasistiske tilrop under fotballkamp

Like før pause gikk Mushaga Bakenga, Nikolas Walstad, Kjetil Knutsen og Bob Bradley bort til den ene tribuneseksjonen på Nadderud. Det ble varslet over speakeranlegget at rasistiske tilrop vil gjøre at kampen vil bli avbrutt. Brice Wembangomo ble utsatt for rasistiske tilrop, og lagkamerat Patrick Berg fordømmer handlingene og ønsker at gjerningspersonene blir straffet.

AFTENPOSTEN: Hevder Glimt-spiller ble rasehetset på Nadderud:(Stabæk – Bodø/Glimt 0–3, kampen pågår) Bodø/Glimt-spiller Brice Wembangomo skal ha blitt rasehetset av en tilskuer på Nadderud. Både Bodø/Glimt- og Stabæk-leiren reagerer sterkt.

VGNETT: Sæter utvist fra benken - to røde før pause i rivaloppgjør(Molde - Rosenborg 1–1, kampen pågår fortsatt) Det kokte fullstendig over i rivaloppgjøret mellom Molde og Rosenborg. Før pause var to spillere utvist.

SPORTEN_COM: Guardiola overbevist han har verdens beste i City-troppenPep Guardiola har to City spillere blant topp fire i Ballon d’Or-avstemningen. Med Messi trolig ute av racet neste år, rykker Erling Haaland opp som den store kandidaten til å gå hele veien de kommende sesongene. Nå forteller City-manageren nordmannen kommer til å få sterk konkurranse fra nok en City-spiller.

SPORTEN_COM: Manchester United vil bytte milliard-flopp mot floppDet kommer ikke til å være Jadon Sancho som «feller» Manchester United manager Erik ten Hag, men det faktum at han har kraftig overvurdert spillere han har ledet før i Ajax eller som har erfaring fra Eredivisie.

SPORTEN_COM: Takket nei til Liverpool og ChelseaRonald Araujo har utviklet seg til å bli en av Barcelonas viktigste spillere de siste par årene, og det ble perfekt eksemplifisert av hans innsats mot Real Sociedad på lørdag. Den uruguayanske forsvarsspilleren dundret hjem en heading i det 93.

VGSPORTEN: Ny NBA-turnering: – Jeg aner ikke hva som foregårNatt til lørdag startet NBA sin nye cup-turnering. Blant enkelte spillere hersker det full forvirring - men NBA-ekspert JJ Reddick tror det nye formatet kan bli en stor suksess.

