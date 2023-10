Rasisme dag ut og inn. Du vil føle deg truffet

NY BOK: Sumaya Jirde Ali kommer denne uken med boken «Et liv i redningsvest - Dagboksopptegnelser om norsk rasisme».For mindre enn 40 minutter sidennye bok «Et liv i redningsvest» er skrevet på randen, delvis fra en sykeseng, til tider er det mørkt og uten livsgnist.

For her er det rasisme på hver side. Forfatteren er ferdig med å le det bort og ta på seg bevisbyrden. Særlig sårt er det lille hun skriver om faren, taxisjåføren: Vist fingeren til, kalt ape, utsatt for apelyder ...

Antonsen-saken omtales også i boken, uten at han navngis. Saken ble henlagt. Samtidig var Antonsen enig i at dette var håpløs oppførsel. Det mest øyeåpnende i boken er fortellingene om hverdagsrasisme. Alle vil føle seg truffet, også den mest velmenende, politisk korrekte antirasist. headtopics.com

Hun tar av seg hijaben fordi folk sier «så fint det er å se en som deg her» eller «det er viktig at du er her, du viser at verden ikke er sorthvit».

Les mer:

vgnett »

Sårt og vakkert om noe forferdelig stygtDet bare å bøye seg i støvet for Sumaya Jirde Ali. Les mer ⮕

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Den vonde fortellingen fra det moderne NorgeSumaya Jirde Ali ble alvorlig syk av rasisme. Nå har hun skrevet bok som illustrerer rasismens ødeleggende makt, en livbøye til seg selv og alle andre. Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Brann-tilhenger utestengt i 35 kamper for rasismeEn supporter er utestengt i 35 kamper etter å ha kommet med rasistiske tilrop fra tribunen i Branns hjemmekamp mot Tromsø i september. Les mer ⮕