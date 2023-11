Rasende etter millionbot: - Skandaløs

Nå har en domstol i Berlin dømt tyskeren til å betale over fem millioner kroner til eksen. Det skriver flere medier, deriblant The Guardian.. 26-åringen har så langt ikke uttalt seg, men advokaten Shertz Bergmann fyrer på aller sylindrene.. - Prosedyren er skandaløs, og det er ikke snakk om en rettferdig, konstitusjonell prosedyre. Zverev kommer til å anke dette og snu hver stein for å vise sin uskyld, heter det i en uttalelse fra Bergmann..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Alexander Zverev dømt til å betale erstatning til ekskjærestenTennisstjernen anker dommen som fastslår at han må ut med over fem millioner kroner i erstatning.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Jan Thomas og Harlem Alexander bryter tausheten etter Skal vi danse- En mild kjærlighetssorg.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Robert De Niro Skrek i retten:Filmstjerna Robert De Niro (80) ble rasende da han vitnet i søksmålet fra en tidligere assistent i rettssalen i New York.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Har skjønt det ikke er noen vits å prøve å presse ut Manuel NeuerI 2020 henter Bayern München-ledelsen inn Alexander Nübel. Den unge Schalke 04-keeperen fikk vite han var kronprinsen som skulle ta over etter veteran Manuel Neuer.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Martin Ødegaard og Helene Spilling: Sammen igjen etter «Skal vi danse»-exitenParet er gjenforent i London etter at Helene Spilling måtte forlate «Skal vi danse» lørdag.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Økokrim varsler avgjørelse om Erna Solberg og Sindre Finnes skal etter­forskes fredagFredag formiddag skal Økokrim fortelle om de skal åpne etterforskning mot Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes, eller ei. Økokrim-sjefen inviterer til pressetreff i etterkant.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕