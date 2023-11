Rapport fra bakken i Gaza: «Våkn opp, min bror, vær så snill å våkne!»

Fire ambulanser og flere private biler kjører i all hast til inngangsdøren. Folk kommer bærende på avrevne deler av menneskekropper, rullet i laken. De bæres side om side med lik, som legges direkte i et telt for døde utenfor sykehuset.En 13-åring bæres inn, liggende på en avrevet tredør.

Familien hans hadde flyktet fra nordlige Gaza, hit til sørlige Gaza, for å være trygge for Israels angrep. De endte heller opp med å bli angrepet i stedet der de søkte tilflukt. VG lette etter babyen i teltet, og fant til slutt kroppen med navnet Sanad. Hun ble båret i armene til sin utrøstelige far.En sterk forbrent mann rulles inn døren. Han lever fortsatt, og er bevisst og begynner å snakke til VG.

Mange VG møter etter helgen, der Israel eskalerte angrepet mot Gaza, gjentar det samme: «Dette er ikke en krig mot Hamas. Det er en krig mot menneskene her». Siden Hamas-angrepet mot Israel den 7. oktober, der 1400 israelere ble drept, har Israels omfattende bombeangrep mot Gaza eskalert.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEKNISK: Trenger mer tid til rapport om Tretten bruVegvesenet peker spesielt på tre spørsmål de vil ha svar på.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Verdensbanken-rapport: Matprisene kan øke enda mer og oljeprisen kan stige til «ukjente høyder»Dersom krigen mellom Israel og Hamas trappes ytterligere opp, frykter Verdensbanken at oljeprisen vil stige kraftig, noe som også vil føre til enda større økning for matvareprisene.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DN_NO: Gradert rapport: Advarte om innblanding fra ForsvarsdepartementetGradert rapport: Advarte om innblanding fra Forsvarsdepartementet

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

DAGBLADET: IDF: Skal ha reddet gissel på GazaSiste nytt fra Dagbladet: Den israelske hæren IDF hevder å ha berget ut en kvinnelig soldat fra Gaza i en bakkeoperasjon mandag. Kvinnen ble tatt som gissel da Hamas gikk til ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen i Gaza Uansett - Israel har skyldaDet blodigste angrepet i Gaza så langt kan skyldes en palestinsk rakett. Likevel har Israel ansvaret.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Gaza-krigen setter dyster rekordBAKGRUNN: Det totale dødstallet passerer 10.000, mens israelske stridsvogner ruller innover Gaza dekket av luftangrep.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕