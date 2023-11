Ramzan Kadyrov: «Sett en kule i panna hans»

- Du må aldri tro på Russlands fiender og undergrave situasjonen innenfra, sier han, ifølge Ria Novosti.. Uttalelsene fra både Putin og Kadyrov er snappet opp av den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW), som daglig publiserer rapporter om blant annet krigen i Ukraina.. Autoritær kontrollISW mener at uttalelsene tyder på bekymring for svekkelsen av den autoritære kontrollen i randsonen av Russland, som i Nord-Kaukasus..

