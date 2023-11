I juni 2007 innførte nemlig Israel og Egypt en blokade av Gazastripen. Det vil si at de begrenset vareinnførsel og kryssing av grenser. Berg peker på at Egypts president Abdel Fattah el-Sisi er en uttalt Hamas-motstander, og at Sisi har egne nasjonale interesser i å ha kontroll over grensen.

– I løpet av de to første ukene siden Hamas’ terrorangrep, bombet Israel nær grense­overgangen flere ganger. Så Egypt hadde også det som forbehold mot å åpne, og viste til logistikkproblematikk, ødelagte veier, og personell og deres sikkerhet.Åpningen av grenseovergangen onsdag kommer etter flere uker med internasjonalt press, og et meglingsarbeid ledet av Qatar.

– Det har vært et kjempestort press på Egypt for å åpne grensen, og for å slippe inn humanitære konvoier, forklarer Berg.– Det er uansett en situasjon med ekstremt begrenset tilgang på hjelp. Den begrensede humanitære hjelpen som slipper inn, er uten tvil ikke nok. Det er våpenhvile som trengs mer enn noe annet, sier Berg.8805 mennesker er drept i israelske luftangrep mot Gazastripen siden 7. oktober, mens 21.

