Rabalder i natt

Miguel Almirón, Lewis Hall og Joe Willock scoret målene for Newcastle.. - Det var ikke godt nok. Vi vet det, sa ten Hag i minuttene etter oppgjøret.. - Vi var inne i kampen. Men på noen få minutter ga vi den bort, sier han og sikter til målene i det 29. og 36. minutt.. - Dette er under standardene våre. Vi må ta ansvar for det.. 53-åringen vil ikke peke på enkeltspillere. De taper og vinner som lag, lyder filosofien..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.