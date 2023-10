Rødt tar selvsagt helt feil

KRAFT: – Rødt og Sofie Marhaug (bildet) mener vil være bortkastet å produsere mer fornybar kraft i Norge, fordi det bare vil sluses ut av landet gjennom utenlandskabler. Dette er selvsagt helt feil, skriver Ådne Naper.hevder at større kraftproduksjon er som å forsøke å fylle et badekar uten propp i. Det er en velkjent floskel som går igjen fra organisasjonen Motvind og ulike underbruk av den.

Sammenligningen sikter til at det vil være bortkastet å produsere mer fornybar kraft i Norge, fordi det bare vil sluses ut av landet gjennom utenlandskabler.For det første fordi utenlandskablene ikke har en ubegrenset kapasitet. Det har heller ikke strømnettet her hjemme. Tvert imot.Den strømmen vi bruker selv, selges ikke til Europa. Hvor mye strøm vi har tilgjengelig hjemme, er også avgjørende for strømprisene våre.

Om produksjonen vokser og utvekslingskapasiteten ikke gjør det, så får vi selvsagt et større kraftoverskudd her hjemme som kan brukes til å oppgradere industrien og legge til rette for ny industri. headtopics.com

De anbefaler at ny produksjon legges tett på planlagt forbruk, og at nytt forbruk legges i nærheten av produksjon. Dessuten vil nytt stort forbruk uten ny produksjon kunne tvinge fram nye prisområder, der de største underskuddsområdene blir isolerte høyprisområdergir jevnlig ut oppdaterte kraftmarkedsanalyser, der de samler relevante vedtak i Norge og Europa, og lager fremskrivninger for utviklingen innen forbruk og produksjon av kraft.

NVE er tydelig på at i hvilken grad europeiske energi- og co₂-priser virker inn på norske strømpriser, avhenger av vær, produksjonskapasitet og kraftbalanse i Norge. Med et redusert kraftoverskudd i det kommende tiåret, forventes også en høyere gjennomsnittspris på strøm.vil kreve et økt kraftforbruk på 34 TWh. De anslår av dette 15,5 TWh bare til utslippskutt i eksisterende industri, og dessuten 60 TWh til å. headtopics.com

