Røde Halvmåne: 59 lastebiler med nødhjelp ankom Gaza tirsdag

I forrige uke sa FN at trengs det minst 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: Røde Halvmåne: Ny leveranse av nødhjelp inn på Gazastripen26 lastebiler med nødhjelp har kjørt inn på Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah, opplyser Palestinas Røde Halvmåne mandag.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israel bekrefter angrep mot flyktningleir på Gazastripen: Minst 50 dreptDet israelske militæret (IDF) bekrefter at de bombet flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag. De sier målet for angrepet var en Hamas-kommandant.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Organisasjon: Minst 31 journalister drept i krigen på GazastripenSiste nytt fra Dagbladet: Minst 31 journalister har så langt blitt drept som følge av krigshandlingene på Gazastripen, ifølge organisasjonen Committee to Protect Journalists (C...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenHamas-soldater sier de har støtt sammen med israelske styrker på Gazastripen natt til tirsdag.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israel: Soldat frigjort fra fangenskap på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕