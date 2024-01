Putins krig: En risikosport

Krig er risikosport. Ingen vet etter hvert det bedre enn kriger-president Vladimir Putin. Det massive angrepet på Ukraina for snart to år siden ble en katastrofe for Putin. Felttoget som skulle vare noen få dager, og der russiske soldater skulle paradere i Kyiv, ble i stedet til en nedslakting av russiske elitesoldater, en triumf for ukrainsk geriljataktikk, og russisk flukt fra områdene rundt den ukrainske hovedstaden, og hele det nordlige Ukraina.. Også i sommer var katastrofen nær.

Makta skalv da opprørsleder Jevgenij Prigozjin sendte sine veltrente soldater mot Moskva, og ingen enheter i hæren ville ta på seg ansvaret for å stanse dem. I noen dramatiske timer var autoriteten uklar i den russiske hovedstaden, inntil Prigozjin innså at spillet var for høyt; han ville jo ikke avsette Putin – sa han i hvert fall – bare forsvarsminister Sergej Sjojgu.. Disse eksemplene viser at særlig Putins krig har vært en risikospor





