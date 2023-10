Putin-talsmann: - Forsøk på å splitte Russland

En gruppe demonstranter stormet søndag rullebanen ved flyplassen Makhatsjkala i den russiske delrepublikken Dagestan - angivelig på jakt etter israelere på et fly fra Tel Aviv.

Mandag formiddag sier Putin-talsmann Dmitrij Peskov at angrepet var et resultat av «påvirkning utenfra», skriver Reuters. Videre sier Peskov at president Vladimir Putin planlegger å avholde et møte seinere mandag, for å diskutere det som omtales som vestlige forsøk på å «splitte» det russiske samfunnet. Både forsvarsministeren og ledere i etterretningstjenesten skal delta på møtet, ifølge Kreml.

