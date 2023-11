Pur speleglede

Star Ocean: The Second Story er, utan å ta i for mykje, det beste spelet i denne serien. Eg vil faktisk tørre å gå så langt som å påstå det er eitt av dei beste rollespela på PlayStation, og om du vaks opp på Final Fantasy VII og Legend of Dragoon, men aldri fekk med deg dette, er Star Ocean: The Second Story R ein sjeldan sjanse til å oppleve rein magi igjen.

Star Ocean: The Second Story R er eit japansk rollespel på gamlemåten. Som med Final Fantasy-spela på PlayStation, der Final Fantasy VII er den store stjerna, får vi eit stort verdskart du kan utforske ganske fritt, og frå dette kan du ta turen til små og mellomstore byar og tettstadar, samt farlege skogar og djupe grotter.

The Second Story gir blanke i alt dette. Du får gjere som du vil, og det er meir som å setje seg i ein rakett. Setebelte er forbode. Umiddelbart etter start får du sjølv velje fritt blant ein svimlande haug med eigenskapar. Blant desse finn vi eigenskapar som gjev deg bonuserfaring mot å bli litt svakare, eigenskapar som tiltrekk seg fleire fiendar og lar følgjesvenene dine slå dei utanfor kamp.

Ein skulle kanskje tru det gjorde spelet latterleg ubalansert, men på mirakuløst vis unngår vi å falle i denne grøfta. Du klarar alltid å finne noko som byr på litt utfordring, men det betyr eigentleg veldig lite. Noko av løna frå å utnytte systema til å bli så kraftig at det nesten blir teit er nettopp at ingen byr på ei utfordring som kan ta knekken på deg.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: «Debatten» viste hvor dårlig det står til med norsk politiDet viktigste vi satt igjen med etter NRKs «Debatten» i går kveld var den skremmende advarselen fra lederen i Politiets Fellesforbund.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕