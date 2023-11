Psykologen anbefaler: – Derfor bør du lære å si nei

– Når du blir mer komfortabel med å si nei, så er du mer deg selv enn når du bare er «snill og grei». Først da blir du en viktig stemme i demokratiet vårt, sier hun.intervju med Dagsavisen Demokratiet vårt trenger alle stemmene vi har. Våre «ja» er ofte automatiske, ubevisste og basert på frykt. Vi er redde for å såre andre, ikke være med i gjengen eller å si nei til noen med større makt enn oss, forklarer Moestue.– Vi kan også føle oss presset i nye grupper fordi vi ikke vil skille oss ut. Når vi sier ja, kan vi gjøre det for å unngå skyldfølelse.

– På mange måter kan vi si at «det er det vi gjør først som betyr mest» – at vi har gjort en jobb i forkant med å bli kjent med oss selv før vi møter situasjoner der vi skal si nei. Forstå deg selv og dynamikken du kommer fra, hvilken rolle du fikk i familien, og hvilke umøtte behov du har.

– Nei, det er ikke lett, men krever trening og bevissthet. Vi kan tørrtrene med en psykolog og vi kan øve opp noen gode setninger, sier hun.Du kan ha et fyrverkeri av følelser inni kroppen når du skal si nei første gang, men du kan ha et rolig ytre uten å avsløre din tvil eller sinne.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Nye detaljer om Lørenskog-saken: Derfor mener politiet at det var et planlagt drapFOLLO POLITISTASJON (TV 2): Det første halve året etter forsvinningen fikk politiet stadig mindre tro på teorien om at Anne-Elisabeth Hagen (68) var bortført. Nå kan TV 2 fortelle hvorfor.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Derfor er brunt det nye sort- Det nye sort, på mange måter.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕