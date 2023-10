Psykiatri og rus må ut av barnevernet

Barnevernsinstitusjonsutvalget vil snu opp ned på barnevernet: flere av tiltakene kommer i kjølvannet av Aftenpostens barneverns-avsløringer. Utvalgets leder Erik Stene.Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I fjor satte regjeringen ned et utvalg. Det kom på plass fordi Aftenposten hadde publisert en rekke artikler som var rystende lesning. «Barna Norge svikter» het artikkelserien.hverken får den omsorgen eller helsehjelpen de trenger. Staten har det tunge ansvaret. Men enkelte av barna ender opp som kasteballer og flyttes igjen og igjen, fra den ene institusjonen til den andre. Noen må forholde seg til en rekke ulike behandlere.

