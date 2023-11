PST: Trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet

Les også Føler seg ikke trygge i Norge: – Livsfarlig – Ekstremister skiller ikke mellom Israel og jøderPST understreker at det ikke er tilfeldig at de nevner både jøder og israelere i samme trusselvurdering.

– Grunnen til at vi nevner både jødiske og israelske mål, er at mange ekstremister ikke skiller mellom jøder og staten Israel, det forklarer PST og fortsetter: – Enkelt sagt, vil det si at ekstremister som er kritiske til israelsk politikk, kan stille norske jøder ansvarlige for det som skjer.

Les også Trossamfunn raser mot Dagbladet: – Vi var helt sjokkerte Forhøyet nivå i SverigeI Sverige ble terrortrusselen i midten av august hevet til høyt nivå, eller nivå fire av fem. I forbindelse med beslutningen, skrev svensk sikkerhetspoliti dette:

– Trusselbildet mot Sverige og svenske interesser utenlands er blitt forhøyet fra tidligere. I forbindelse med at to svensker ble drept i et terrorangrep i Brussel, oppfordres svensker utenlands til å utvise økt forsiktighet og ekstra bevissthet, samt å være lydhøre overfor råd fra lokale myndigheter.

Den 30. oktober oppfordret svenske myndigheter svensker til å laste ned appen Resklar, og til å skrive seg opp på en liste, slik at myndighetene kunne nå dem i krisesituasjoner mens de var på reise. – Vi er et reisende folk. Vi skal ikke endre livene våre, men vi skal være våkne, og lese oss opp før vi reiser, skrev det svenske utenriksdepartementet blant annet.

