PST: Trusselen mot israelske og jødiske mål i Norge er skjerpet

– Det har vært jevnlige markeringer i Norge, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier hun. Hun minner også om at rapporter fra krigssonen vekker sterke følelser hos alle, også hos ekstremister.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: PST: Trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpetTrusselnivået forblir likevel uendret.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: – Trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpetPolitiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det generelle trusselnivået i Norge som uendret.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Trusselen mot jødiske og Israelske mål i Norge er skjerpetPST legger frem sin trusselvurdering onsdag.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: PST: Økt trussel mot amerikanske mål i NorgeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: PST legger fram oppdatert trusselvurderingSiste nytt fra Dagbladet: PST legger i dag fram oppdatert trusselvurdering i forbindelse med situasjonen på Gazastripen, skriver NTB. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕