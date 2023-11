PST legger fram oppdatert trusselvurdering

Seniorrådgiver Eirik Veum sier at de vil være mer konkrete rundt hvilke miljøer dette gjelder på pressebrifingen.I flere land har det den siste tiden vært episoder med vold og trusler mot både jøder og muslimer, som knyttes til økt spenning i forbindelse med krigen mellom Israel og Hamas.

Mandag skrev Det Mosaiske Trossamfund i en pressemelding at også jøder i Norge de siste ukene har opplevd tilfeller av truende hendelser. Ifølge den jødiske institusjonen har jødiske familier i Norge blant annet fått skåret opp barnevognhjul og blitt vekket på natten av noen som prøvde å åpne inngangsdøren.

