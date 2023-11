PST legger fram oppdatert trusselvurdering

Prisen ble 2 000 kroner for å kjøre på sommerdekk for sjåføren i 30-årene. Han kjørte med to sommerdekk og to vinterdekk da han ble stoppet i en kontroll. Natt til torsdag ble all nett- og telefondekning brutt. Bortfallet av tjenestene skyldtes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen var blitt frakoblet, ifølge den palestinske teleoperatøren Paltel.

Brannvesenet har ankommet stedet, og det meldes om store materielle skader på industribygget, skriver politiet på X/Twitter. Meteorologisk insititutt har sendt ut gult farevarsel for snø på Sør- og Østlandet fra natt til torsdag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Organisasjon: Minst 31 journalister drept i krigen på GazastripenSiste nytt fra Dagbladet: Minst 31 journalister har så langt blitt drept som følge av krigshandlingene på Gazastripen, ifølge organisasjonen Committee to Protect Journalists (C...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Rapporter: - Vil åpne Rafah-overgangen for skadde palestinereSiste nytt fra Dagbladet: Tirsdag kveld kommer det rapporter fra egyptiske medier om at Rafah grenseovergang, som går fra Gazastripen til Egypt, kan åpne onsdag for å ta i mot ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israel: Soldat frigjort fra fangenskap på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: IDF:- Israelsk soldat befridd på GazastripenEn israelsk kvinnelig soldat som var tatt som gissel av Hamas, er sluppet fri på Gazastripen, opplyser den israelske hæren (IDF).

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕