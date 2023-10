PSG tvinges fra Plan B til Plan D mot Manchester United

Neymar vet vi allerede ikke blir klar for Old Trafford. Nå følger ytterligere to PSG-spillere med ham opp på tribunen.-Undersøkelse viste at Cavani har en skade i høyre hofte.

Hvor langt skadeavbrekket blir, vil bli klart de neste dagene, meldes det fraI tillegg har Marco Verratti slitt med skade, men viste med sitt spill mot Bordeaux at han er klar for United-kampen. Dette gjelder ikke høyrebacken-Jeg er bekymret, men bare på grunn av at vi mangler nøkkelspillere.

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Haaland med drømmetreff Old TraffordDRØMMENES TEATER: Haaland fører Manchester City opp i ledelsen mot Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Manchester United ydmyket i byderbyet – går til angrep på ten HagErling Braut Haaland og Manchester City knuste Manchester United i søndagens byderby. Les mer ⮕

Kampens gigantDERBY: Erling Braut Haaland og Manchester City senket Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Manchester United med defensive utfordringer og et offensivt lyspunkt før Leicester-kampenPå mandag kunne Frankrike løfte Nations League-trofeet. Ekstasen hos de franske spillerne etter seieren mot Spania viste at den ferske UEFA-turneringen har cred og gir prestisje. For Solskjær kan finalekampen ha gitt ham trøbbel på balløya. Les mer ⮕

Hva blir det til: Tottenham, Manchester United eller Real Madrid?Det er få managere som har en høyere stjerne enn Tottenham manager Mauricio Pochettino. Han er meget ettertraktet, men har ikke ledet noen av de virkelig store lagene. Les mer ⮕