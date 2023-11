Programmet for høringen klart: Tolv timers maraton om habilitet

– Vi skal gå dypere inn i sakene til de enkelte politikerne og overordnet se på hvordan det eksisterende regelverket ble praktisert og fulgt opp i de forskjellige departementene, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til NTB.– I utgangspunktet har man hatt klare regler for habilitet, men når en rekke statsråder ikke har klart å følge helt grunnleggende regler, må man stille spørsmål ved om rutiner og praksis har vært gode nok, sier Almeland.

I flere uker har kontrollkomiteen brevvekslet med de involverte politikerne, med en rekke oppfølgingsspørsmål og avklaringer. – Hvis det fortsatt er uavklarte opplysninger etter høringen, vi har nye spørsmål eller det er andre personer vi trenger på snakke med, er det fullt mulig at vi holder en ekstra høring før vi går mot en konklusjon, sier Almeland.* Tidligere statsminister Erna Solberg (H): I løpet av de åtte årene hun var statsminsiuterenkjøpte og solgte ektemannen Sindre Finnes aksjer og verdipapirer rundt 3600 ganger for cirka 125 millioner kroner.

* Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap): Gikk i sommer ut med informasjon om at hennes ektemann Ola Flem hadde gjennomført en rekke aksjehandler mens hun var statsråd, og at dette hadde gjort henne inhabil i flere saker. Hun ble i høst byttet ut som utenriksminister, mot sin vilje.

