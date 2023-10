Professorer ut mot Haaland: - Grådighet

Maximilian Todtenhaupt, økonomiprofessor ved Leibniz Universitetet i Hannover og NHH i Bergen, har lest Dagbladets undersøkelser av økonomien til Erling Braut Haaland og flere andre av de største stjernene i Premier League.. Han er kritisk til Haalands etablering av selskap i lavskattlandet Luxembourg.. - Skatt er en viktig faktor for veltjenende spiller, spesielt når de flytter mellom land, sier Todtenhaupt til Dagbladet..

Dagbladet har forelagt alle uttalelser i denne saken for Alfie Haaland og Egil Østenstad - henholdsvis Erling Braut Haalands far og økonomiske rådgiver. De har ikke svart, men Alfie Haaland har forlatt WhatsApp-tråden der spørsmålene ble stilt.. Dagbladet har også spurt Norges fotballforbund om landslagssjef Ståle Solbakken har synspunkter på bruken av skatteparadiser - så langt uten svar.

